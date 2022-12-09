

Служба статистики: женщины тратят на семейные дела в 4,9 раза больше времени, чем мужчины

09.12.2022 14:38





Согласно исследованию, опубликованному 9 декабря Национальной службой статистики Грузии по вопросу использования времени, по сравнению с мужчинами женщины тратят в среднем в 4,9 раза больше времени в день на семейные дела, а мужчины в 1,9 раза больше времени на работу, чем женщины.



Служба статистики провела исследование при финансовой и технической поддержке Женской организации ООН. В рамках исследования методом случайной выборки по всей Грузии было отобрано 3 680 домохозяйств, в опросе приняли участие люди в возрасте 15+.



Основные выводы исследования



Согласно исследованию, население тратит в среднем 11,7 часов в день на уход и заботу за собой; 4,2 часа – активности, связанные с культурой, досугом, спортом и СМИ; 2,6 часа – по трудовой и связанной с ней деятельности; 2,1 часа – неоплачиваемые семейные активности, связанные с домохозяйством и членами семьи; 1,4 часа — на социализацию, общение, участие в общественной и религиозной деятельности; 0,9 часа – на производство продукции для собственного конечного потребления; 0,6 часа – за неоплачиваемые услуги по уходу за домохозяйством и членами семьи; 0,3 часа – на обучение; 0,1 часа — на стажировку, волонтерство и другие виды неоплачиваемой работы.



Время, затрачиваемое на работу и связанную с ней деятельность, отличается в зависимости от населенных пунктов. Например, население, проживающее в Тбилиси, тратит в этом направлении в среднем 3,4 часа в день; 2,7 часа — население, проживающее в других городах; 1,9 часа — сельские жители.



А непосредственно от тех, кто занимается этой деятельностью, горожане тратят на это направление в среднем 8,2 часа в день. В Тбилиси этот показатель составляет 9,1 часа; В остальных городах — 8,6 часов, а в селах — 7 часов.



Неоплачиваемая работа



По данным Национальной службы статистики, население Грузии тратит в среднем 2,1 часа в день на неоплачиваемые семейные услуги для домохозяйств и членов семьи. Из них женщины тратят 3,4 часа, а мужчины – 0,7 часа.



Кроме того, по сравнению с мужчинами женщины тратят в селах в 5 раз больше времени (3,6 часа), а в Тбилиси и других городах — в 4,8 раза больше времени (3,2 часа). В возрастной группе 15-44 лет время, затрачиваемое женщинами на эти виды деятельности, больше, чем у мужчин, в 5,9 раза, в возрастной группе 45-64 лет — в 4,9 раза, а у населения в возрасте 65 лет и старше — в 3,3 раза.



По данным Службы статистики, 5-й целью Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года является «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», рекомендуемым индикатором для мониторинга реализации которой является SDG 5.4.1 «Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемую заботу и семейный труд».



Доля времени, затрачиваемого женщинами на неоплачиваемую заботу и труд по дому, составляет 17,8%, что в 4,8 раза выше аналогичного показателя мужчин (3,7%). В Тбилиси гендерное соотношение составляет 4,6, в других городах — 5,1, а в селах — 4,5.



«Во всех типах поселений и во всех возрастных группах время, затрачиваемое женщинами на неоплачиваемый уход и семейную работу, значительно выше, чем у мужчин. Этот показатель является самым высоким среди женщин 25-44 лет и составляет 23,0%.



Учеба



Согласно исследованию, население Грузии тратит на учебу в среднем 0,3 часа в день. Население, занимающееся учебой, тратит на это занятие в среднем 4,8 часа в день.



Этот показатель составляет 4,5 часа у женщин и 4,7 часа у мужчин. Как у женщин, так и у мужчин среднее время, затрачиваемое на учебу, резко сокращается с возрастом.





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