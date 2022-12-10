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Патриархия опровергает информацию о визите в Грузию представителя РПЦ
10.12.2022 11:21
По заявлению Патриархии Грузии, информация о том, будто запланирован визит в Грузию руководителя отдела внешних связей Русской православной церкви, не соответствует действительности.
«Распространяется информация, будто запланирован визит в Грузию главы отдела внешних связей Русской православной церкви митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), что не соответствует действительности, подобное в Патриархии Грузии не планируется.
Кроме того, отмечаем, что в связи с юбилейными датами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в целом не планируется прием гостей из-за рубежа, в том числе делегаций или отдельных светских или духовных лиц», - говорится в информации.
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