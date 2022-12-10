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10-11 декабря в ботаническом саду пройдет новогодний Шоколадный фестиваль


10.12.2022   11:41


10 и 11 декабря в Национальном ботаническом саду Грузии пройдет новогодний Шоколадный фестиваль.

Как сообщили в мэрии Тбилиси, на мероприятии будут представлены шоколадные конфеты ручной работы, произведенные в Грузии, новогодние поделки и тематические украшения.

«Фестиваль откроется концертом Басти-Бубу и выступлением барабанщиков, одетых в форму Щелкунчика. Посетителей будет встречать Дед Мороз, специально устроенное новогоднее фото-декорация и множество розыгрышей в течение дня. Мероприятие украсит музыкальное сопровождение ди-джея. Оба дня зрители увидят представление «Уличного театра».

На фестивале можно будет посетить мастер-класс финалиста шоу «МастерШеф», кондитера Никуши Манагадзе по шоколадным чурчехам и новогодней татара. В рамках мероприятия для детей пройдут экообразовательные новогодние мероприятия Ботанического сада.

Фестиваль шоколада пройдет в Национальном ботаническом саду уже в четвертый раз, в нем примут участие до 15 шоколадных компаний. Среди них подающие надежды стартапы и известные компании-производители шоколада», — говорится в информации мэрии Тбилиси.

Новогодний шоколадный фестиваль продлится с 13:00 до 20:00.


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