

52% пожилых людей в Грузии чувствуют себя эмоционально одинокими — Исследование

10.12.2022 20:33





В Грузии 52% пожилых людей чувствуют себя эмоционально одинокими, а 45% считают себя социально одинокими. Об этом говорится в новом исследовании грузинского офиса Фонда ООН в области народонаселения. В ходе исследования были изучены характеристики одиночества, а также факторы, вызывающие одиночество у граждан в возрасте 65-85 лет.



В рамках исследования в июне 2021 года в Тбилиси и регионах было опрошено 1 000 граждан указанного возраста. По словам Яго Качкачишвили, директора Института социальных исследований и анализа, подготовившего упомянутое исследование по заказу Фонда ООН в области народонаселения, данные репрезентативны.



По мнению авторов исследования, полученные данные показывают, что пожилые люди больше страдают от эмоционального одиночества, чем от социального одиночества. В частности, большинство из них (52%) считают себя более или менее эмоционально одинокими, то есть жалуются на отсутствие таких людей, с которыми они могут поделиться своими чувствами и имеющих общие переживания.



С другой стороны, авторы исследования отмечают, что показатель социально более или менее одиноких равен 45%. Исследователи объясняют, что эти люди жалуются на отсутствие социальных связей, которые формируются из круга родственников и знакомых.



«Интересно, что если эмоциональное одиночество крайне сильно ощущают 28%, то в случае социального одиночества показатель снижается до 16%. Похоже, что пожилых людей в Грузии беспокоит не столько отсутствие людей вокруг них, сколько отсутствие возможности поделиться с этими людьми своими эмоциями и переживаниями», — говорится в исследовании.



Статистический анализ показывает, что социальное одиночество в Грузии характерно для тех пожилых людей кто:



- Редко ощущают присутствие около себя человека, который в случае необходимости отведет их к врачу.

- Редко чувствуют, что у них есть человек, с которым можно сделать что-то приятное.

- Относительно часто нервничают при встрече лицом к лицу с человеком, которого они плохо знают.

- Недовольны своим финансовым положением

- Редко чувствуют, что у них есть кто-то, готовый помочь им с их повседневными задачами и делами в случае болезни.



Статистический (в частности, корреляционный) анализ по отношению к демографическим переменным показывает, что чаще чувствуют себя одинокими респонденты старшего возраста, а также те, кто живет в столице или проживает один.



У каждого пятого респондента нет члена семьи, с которым он мог бы рассказать о своих личных проблемах и заботах; в то время как 13% пожилых людей не имеют друзей, с которыми они могли бы поделиться своими проблемами и заботами.



Однако когда рядом с респондентами есть такой человек (лица), пожилые люди сообщают, что они очень близки с ними (член семьи — 47%, друг — 32%).



Большинство пожилых людей (65%) считают себя более или менее счастливыми (баллы: 6, 7, 8, 9 по шкале от 0 до 10). С другой стороны, почти пятая часть респондентов считает себя не очень счастливыми (несчастливыми) (баллы: 1, 2, 3, 4 по шкале от 0 до 10). Согласно регрессионной модели, пожилые люди, проживающие в многочленных семьях, чувствуют себя более счастливыми. Кроме того, по мере увеличения возраста пожилых людей уменьшается степень, в которой они считают себя счастливыми.



Около пятой части (21%) пожилых респондентов живут одни. Как мы читаем в документе, статистический анализ показывает, что среди пожилых людей чаще всего встречаются те проживает в семье из двух человек; Кроме того, половина пожилых людей проживает в семьях где менее 3 человек, а другая половина — в семьях где более 3 человек.



Подавляющее большинство пожилых людей (86%) — неработающие пенсионеры. Только одна десятая часть пожилых людей работает по найму или работает, но не по найму. Небольшая часть респондентов (3%) занимается натуральным хозяйством.



62% пожилых людей не имеют постоянного доступа в Интернет дома. Кроме того, они редко пользуются компьютером или другими гаджетами/электронными устройствами (за исключением случаев, когда они используются с целью просмотра телепередач или фильмов). В целом около 30% респондентов не имеют ни гаджета/компьютера, ни базовых навыков работы с ним. Большинство (59 %) респондентов, имеющих дома электронные устройства или умеющих ими пользоваться (около 70 % всех респондентов), никогда (0 часов) не используют эти устройства ни для чего, кроме просмотра телепередач или фильмов.



Что касается компонента онлайн-общения, такого как телефонные и видеозвонки, то треть пожилых людей совершают 1-5 звонков в течение недели для общения с членами семьи, друзьями и/или для общения, а пятая часть — от 6 до 10 звонков.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





