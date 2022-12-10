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В Грузии с воинскими почестями предали родной земле Джамбулата Хоперия, погибшего в Украине
10.12.2022 20:47
В Грузии в селе Гвимбалаури муниципалитета Ланчхути с воинскими почестями сегодня похоронили бойца Джамбулата Хоперия, погибшего в Украине при отражении российской агрессии. Проститься и проводить воина в последний путь пришли его товарищи, политики, спортсмены и простые граждане.
25-летнего Джамбулата Хоперия похоронили рядом со своим дядей, погибшим на войне в Абхазии тоже в возрасте 25 лет.
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