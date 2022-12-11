

Мариам Бигвава вошла в тройку лучших на «Детском Евровидении»

11.12.2022 22:39





Представительница Грузии Мариам Бигвава заняла третье место на конкурсе «Детское Евровидение-2022».



Грузинская участница набрала 161 балл. Победителем Евровидения стал представитель Франции (с 203 баллами), а представительница Армении заняла второе место (с 180 баллами).



Польша и Армения присудили 12 баллов представительнице Грузии.



Сегодня грузинская участница конкурса выступила под номером 8. Победительница проекта «Ранина» Мариам Бигвава от имени Грузии на «Детском Евровидении» исполнила песню Гиги Кухианидзе I Believe/Я верю» .



Голосование за конкурс было возможно онлайн. Шоу транслировалось в прямом эфире Общественным вещателем.















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