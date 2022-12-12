

АМЮГ и GDI опубликовали доклады о соблюдении прав человека

12.12.2022 16:42





Неправительственные организации Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Демократическая инициатива Грузии (GDI) опубликовали доклады о состоянии защиты прав человека в Грузии в 2022 году, в которых рассматривается ряд вопросов, в том числе независимость судебной системы, ухудшение свободы прессы и продолжающаяся дискриминация ЛГБТКИ+ сообщества.



Независимость судебной системы



Касательно судебной системы организации указывают на ухудшение ситуации в Высшем совете юстиции и «клановое правление», которое, по их мнению, является основной проблемой, стоящей перед судами.



В частности, Демократическая инициатива Грузии в отношении поправок к Закону о судах общей юрисдикции констатирует, что принятый законопроект ослабил независимость отдельных судей и усилил клановое правление внутри системы.



По мнению организации, «учитывая тревожно низкий уровень независимости суда», «политически мотивированные» дела Ники Гварамия, Давида Кезерашвили и Михаила Саакашвили не вызывают удивления.





Между тем, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, АМЮГ заявляет, что «постоянные и широко распространенные обвинения в корпоративизме и личных интересах в адрес совета могут подорвать общественное доверие к судебной системе». Организация подчеркивает, что правящая политическая сила «по сей день не проявила необходимой воли к реальным и решающим изменениям».



В организации также отметили, что реформа судебной системы является одной из рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюз и заявили, что АМЮГ подключилась к работе рабочей группы, созданной в Парламенте с целью выполнения приоритетов ЕС на начальном этапе и представила перечень основных проблем, которые есть у грузинского суда и «без решения которых невозможно создать действительно независимую судебную систему». По заявлению АМЮГ, изменения в Закон о судах общей юрисдикции были инициированы в ноябре 2022 года, однако, исходя из их содержания, реализовать рекомендации Евросоюза невозможно, поскольку законопроект «оставляет открытыми все важные проблемы в суде: правление со стороны влиятельной группой, порядок принятия решений советом, вопрос о председателях судов, а также вопрос о дисциплинарной ответственности и т. д.».



Относительно получения страной статуса кандидата в члены ЕС Демократическая инициатива Грузии заявила, что хотя власти и предприняли некоторые шаги, они «недостаточны», особенно если речь идет о судебной и избирательной реформах, законопроекте о деолигархизации и планах создания Антикоррупционного бюро.





Свобода прессы



Организации также акцентировали внимание на ухудшение ситуации со свободой прессы в 2022 году и привели в пример «политически мотивированное» дело против Ники Гварамия.



Демократическая инициатива Грузии заявила, что в 2022 году продолжались преследования критически настроенных СМИ и журналистов и давление на них стало еще более систематическим. В этом контексте она подчеркнула, что в 2022 году усилилась тенденция обращения в суд под предлогом клеветы против критических СМИ, что уже приняло кампанейский характер.



По заявлению организации, решения, принятые Национальной комиссией по коммуникациям Грузии в отношении СМИ в 2022 году, помешали их деятельности. Организация также отреагировала на поправки в Закон о вещателе, расширяющие мандат комиссии.



При этом АМЮГ подчеркнула, что с точки зрения свободы прессы 2022 год ознаменовался «шагами назад». «В то же время государство, инициируя новые законодательные регуляции, создает риск необоснованного ограничения свободы слова и опасность ухудшения медийной среды в стране», — заявила АМЮГ.



В контексте безопасности СМИ АМЮГ отметила, что физические и словесные нападки на журналистов продолжали происходить в 2022 году. Кроме того, «государство не обеспечило должного расследования событий 5-6 июля в отношении виновных и организаторов насилия».



В связи с правами ЛГБТКИ+ сообщества, Демократическая инициатива Грузии заявила, что ЛГБТКИ+ сообщество по-прежнему не может свободно пользоваться свободой выражения мнений и собраний в публичном пространстве из-за угроз со стороны групп ненависти и гомофобной риторики властей. В организации отметили, что эти и другие вызовы не учтены в разработанной правительством Национальной стратегии в области прав человека на 2022–2030 годы.



В докладе АМЮГ говорится, что ЛГБТКИ+ сообщество продолжает сталкиваться с дискриминацией в сфере образования, работы, здравоохранения и социальных услуг, в частности, из-за «пробелов, вызванных продолжающимся несоблюдением существующих правовых норм». По заявлению АМЮГ, представители ЛГБТК+ сообщества особенно уязвимы к стигме и насилию, и что «из-за увеличения числа и влияния гомофобных и трансфобных групп» они продолжают подвергаться притеснению и дискриминации.



Как заявляет АМЮГ, властям важно выполнить недавно вынесенное Европейским судом по правам человека решение в пользу трех трансгендерных мужчин, которое признало нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (право на защиту личной и семейной жизни).





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