

За 13 дней в Грузии собрали 154 тысячи долларов на генераторы для Украины

13.12.2022 11:18





Население Грузии продолжает собирать средства для Украины в рамках кампании «Поделись светом». Всего за 13 дней было собрано 411 тысяч лари (154,2 тыс. долларов), которые предназначены для закупки генераторов.



«Небольшое резюме. За 13 дней было собрано 411 000 лари и получено в подарок генераторов на сумму до 80 000 лари. Это означает, что вклад Грузии в обеспечение генераторами Украины составляет почти полмиллиона лари. Спасибо, друзья. Сейчас мы заняты окончательные закупками и вопросами транспортировки», — говорится в сообщении организаторов.





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