

Оператор «Имеди» толкнул журналистку Mtavari в прямом эфире

14.12.2022 20:38





Оператор проправительственного телеканала «Имеди» в прямом эфире нанес физическое оскорбление журналистке оппозиционного Mtavari Arkhi.



На распространенной видеозаписи видно, как во время прямого включения журналистки Наташки Джахуташвили, оператор кричит на нее, а потом толкает.



Также сообщается, что после включения девушка сделала ему замечание, а в ответ сотрудник «Имеди» начал ее материть.



«При работе в прямом эфире может случиться много ошибок, кадр может сбиться, ты можешь что-то не рассчитать. Но подобные вещи делают только психически неуравновешенные люди! А получив замечание после включения, он обматерил журналистку по матери, по матери, со смерти которой не прошло и 40 дней!



Наташка Джахуташвили была в прямом эфире, съемочная группа «Имеди» — нет. Вам не был испорчен ни один кадр, и, наверное, больше половины этой записи все равно бы не попало бы в эфир!», — написала продюсер Mtavari Arkhi.



Руководство «Имеди» уже выразило сожаления по поводу случившегося. Замдиректора телеканала пообещал, что за инцидентом последует реагирование.



«Кадры, которые я видел, отвратительны и категорически неприемлемы для меня. Никакой форме насилия нет оправдания и никто не может его никоим образом поощрять. Не менее тяжело было слышать мат и оскорбления. Мы обязательно обсудим этот случай, последует реакция. Прошу прощения, мне очень тяжело», — написала Чихладзе.









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