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Установлены личности россиян, занимавшихся вандилизмом в исторической крепости Ниахури в Грузии
16.12.2022 16:54
Недавно в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой двое молодых россиян позируют на фоне совершаемого ими вандализма в древней крепости Ниахури в селе Чаилури Сагареджойского района.
Крепость является памятником XVIl-XVIII веков.
Методом OSINT и ряда источников из новой волны российских беглецов от мобилизации, установлены личности вандалов, которые на публику позиционируются как уличные музыканты и недо-блогеры, пытаясь держать марку "правильных" русских:
- Риаиль Равилевич Арсланов, д/р 19.02.1995, п.Джалиль Татарстан. ВК https://vk.com/rail_arslanov https://archive.ph/khZ0B. @you_madness_8. Находился в Грузии в середине ноября.
- Роман Юрьевич Конограй, д/р 08.10.1981, п.Зимовники Ростовская обл., проживал в Москве. ВК https://vk.com/id1978060, https://archive.ph/I2UFZ..
По данным источников, Конограй все еще находится в Тбилиси.
Следует отметить, что МВД Грузии уже ведет следствие по делу о совершенном россиянами вандализме.
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