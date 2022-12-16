

Установлены личности россиян, занимавшихся вандилизмом в исторической крепости Ниахури в Грузии

16.12.2022 16:54









Крепость является памятником XVIl-XVIII веков.



Методом OSINT и ряда источников из новой волны российских беглецов от мобилизации,



- Риаиль Равилевич Арсланов, д/р 19.02.1995, п.Джалиль Татарстан. ВК https://vk.com/rail_arslanov https://archive.ph/khZ0B. @you_madness_8. Находился в Грузии в середине ноября.



- Роман Юрьевич Конограй, д/р 08.10.1981, п.Зимовники Ростовская обл., проживал в Москве. ВК https://vk.com/id1978060, https://archive.ph/I2UFZ..



По данным источников, Конограй все еще находится в Тбилиси.



Следует отметить, что МВД Грузии уже ведет следствие по делу о совершенном россиянами вандализме.



Недавно в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой двое молодых россиян позируют на фоне совершаемого ими вандализма в древней крепости Ниахури в селе Чаилури Сагареджойского района.Крепость является памятником XVIl-XVIII веков.Методом OSINT и ряда источников из новой волны российских беглецов от мобилизации, установлены личности вандалов , которые на публику позиционируются как уличные музыканты и недо-блогеры, пытаясь держать марку "правильных" русских:- Риаиль Равилевич Арсланов, д/р 19.02.1995, п.Джалиль Татарстан. ВК https://vk.com/rail_arslanov https://archive.ph/khZ0B. @you_madness_8. Находился в Грузии в середине ноября.- Роман Юрьевич Конограй, д/р 08.10.1981, п.Зимовники Ростовская обл., проживал в Москве. ВК https://vk.com/id1978060, https://archive.ph/I2UFZ..По данным источников, Конограй все еще находится в Тбилиси.Следует отметить, что МВД Грузии уже ведет следствие по делу о совершенном россиянами вандализме.





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