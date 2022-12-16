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Община армян призвала власти Грузии осудить Баку за блокаду Карабаха
16.12.2022 19:15
Проживающие в Грузии армяне провели митинг у здания представительства Организации объединенных наций (ООН). Участники акции выступили против блокады Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Дорога, перекрытая активистами под предлогом экологических проблем, остается закрытой с 12 декабря.
Ранее община армян Грузии призвала грузинское правительство осудить Азербайджан за блокаду Карабаха.
«Мы призываем правительство Грузии, воспользовавшись визитом премьер-министра Азербайджана в Грузию, набраться смелости, дать реальную оценку ситуации и осудить подлый и бесчеловечный шаг против 120 000 безвинных жителей», – говорится в заявлении.
В обращении также содержится призыв к пяти постоянным государствам-членам Совета Безопасности ООН о принятии мер для «прекращения повторного геноцида армян».
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