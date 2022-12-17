

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе в шестой раз подряд стал чемпионом мира

17.12.2022 12:14





Тяжелоатлет Лаша Талахадзе в шестой раз подряд стал чемпионом мира. Грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории 109+ кг на Чемпионате мира, проходящем в столице Колумбии Боготе.



Талахадзе поднял в рывке 215 кг и 251 кг в толчке, зафиксировав в сумме вес 466 кг. Он победил во всех трех дисциплинах и набрал важные очки для получения лицензии на Олимпийские игры в Париже.



Напомним, Лаша Талахадзе – шестикратный чемпион Европы и двукратный олимпийский чемпион. Он побил несколько мировых рекордов и неоднократно признавался лучшим тяжелоатлетом планеты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





