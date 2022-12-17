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Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе в шестой раз подряд стал чемпионом мира


17.12.2022   12:14


Тяжелоатлет Лаша Талахадзе в шестой раз подряд стал чемпионом мира. Грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории 109+ кг на Чемпионате мира, проходящем в столице Колумбии Боготе.

Талахадзе поднял в рывке 215 кг и 251 кг в толчке, зафиксировав в сумме вес 466 кг. Он победил во всех трех дисциплинах и набрал важные очки для получения лицензии на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, Лаша Талахадзе – шестикратный чемпион Европы и двукратный олимпийский чемпион. Он побил несколько мировых рекордов и неоднократно признавался лучшим тяжелоатлетом планеты.


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