

В Грузии мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать автобус с пассажирами

17.12.2022 15:15





В Кутаиси мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался угнать пассажирский автобус.



По его словам его адвоката Арчилв Нижарадзе, инцидент произошел накануне вечером, и его подзащитный не может объяснить, почему решил сесть за руль.



«Он был сильно пьян и вел себя неадекватно. Он не собирался угонять автобус или завладевать им. Он проехал около 20 метров на автобусе. А потом его остановили. Он не сопротивлялся во время остановки», — рассказывает нам адвокат.



Он добавил, что инцидент произошел, когда автобус стоял на остановке. В этом автобусе ехал сам обвиняемый — «пересел с пассажирского места за руль».



«Никакого принуждения, никакой физической конфронтации. Говорит, что не может объяснить, почему он это сделал».



По словам адвоката, мужчина обвиняется в покушении на грабеж (то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на открытое хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).





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