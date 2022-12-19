

Митрополит Потинский и Хобский планирует навестить Саакашвили

19.12.2022 13:05





Митрополит Потинский и Хобский Григол Бербичашвили заявил, что на следующей неделе планирует навестить заключенных, в том числе экс-президента Михеила Саакашвили.



«Распространяются столь диаметрально разные сведения, что люди в замешательстве… Планирую посетить заключенных на следующей неделе, в том числе Михеила Саакашвили. Полагаю, реально увижу его без какого-либо монтажа.



Конечно же, я видел кадры, но точно не обладаю полной информацией. Часто кадры подвергаются такому волшебству, что показывают тысячу разных вещей», — сказал священнослужитель и выразил желание, чтобы «любой заключенный, в том числе Саакашвили, имел возможность получить полное лечение».





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