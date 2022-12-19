

Лица, угнавшие автобус в Кутаиси, освобождены — они заключили соглашение с Прокуратурой

19.12.2022 21:41





Двое мужчин, которые предположительно в состоянии алкогольного опьянения угнали автобус в Кутаиси, освобождены из заключения. Прокуратура оформила с ними соглашение. Об этом «Netgazeti» сообщил адвокат Арчил Нижарадзе.



По информации Нижарадзе, оба обвиняемых получили условный срок, но других дополнительных деталей он «сообщить он не может».



Напомним, что 16 декабря двое мужчин попытались угнать автобус с пассажирами. Адвокат тогда утверждал, что обвиняемый не может объяснить, зачем сел за руль.



«Он был очень пьяный, вёл себя неадекватно. Угонять и присваивать автобус не намеревался. Проехал где-то 20 метров, а потом его остановили. Он не оказывал сопротивления», — отмечал адвокат.



Мужчин Прокуратура Грузии обвиняла в покушении на грабеж (то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на открытое хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).





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