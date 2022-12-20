

В Тбилиси напали на журналистов «TV Pirveli»

20.12.2022 15:53





В районе Поничала на окраине Тбилиси произошло нападение на журналистов «TV Pirveli». Специальная следственная служба начала следствие по факту незаконного препятствования журналистской деятельности (ч. 1 статьи 154 УК Грузии).



По словам журналистов, члены семьи гражданина, задержанного по обвинению в распространении наркотиков сначала их оскорбили, а затем применили силу.



Как рассказал журналист Гиорги Хухия, один из нападавших, ударил оператора «TV Pirveli» Нико Кокая.





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