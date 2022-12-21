

В Грузии возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России

21.12.2022 16:41





Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, некоего Е.К., по факту инцидента в Тбилиси со съемочной группой телеканала «Формула».



По данным следствия, 9 ноября этого года журналисты телеканала вели запись сюжета и пытались взять интервью, когда обвиняемый сел в автомобиль, завел его и умышленно ударил стоявшего перед ним репортера, сообщила Следственная служба.



Уголовное дело возбуждено по статье о нанесении телесных повреждений.



Телеканал «Формула» отмечает, что в момент инцидента съемочная группа работала над сюжетом о попытках отмывания денег из России в Грузии. Пострадавший – журналист Давид Курдадзе.



«Служба специальных расследований провела все необходимые следственные и процессуальные действия по делу и получила доказательства, подтверждающие преступление.



На основании этого 20 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении гражданина Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в заявлении Специальной следственной службы.



При этом отмечается, что Специальная следственная служба «делает все, чтобы расследование такого рода дел было быстрым и эффективным».





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