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В Грузии возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России
21.12.2022 16:41
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, некоего Е.К., по факту инцидента в Тбилиси со съемочной группой телеканала «Формула».
По данным следствия, 9 ноября этого года журналисты телеканала вели запись сюжета и пытались взять интервью, когда обвиняемый сел в автомобиль, завел его и умышленно ударил стоявшего перед ним репортера, сообщила Следственная служба.
Уголовное дело возбуждено по статье о нанесении телесных повреждений.
Телеканал «Формула» отмечает, что в момент инцидента съемочная группа работала над сюжетом о попытках отмывания денег из России в Грузии. Пострадавший – журналист Давид Курдадзе.
«Служба специальных расследований провела все необходимые следственные и процессуальные действия по делу и получила доказательства, подтверждающие преступление.
На основании этого 20 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении гражданина Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в заявлении Специальной следственной службы.
При этом отмечается, что Специальная следственная служба «делает все, чтобы расследование такого рода дел было быстрым и эффективным».
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