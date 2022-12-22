

Тело погибшего в Украине грузинского бойца ​​Михаила Тевдорадзе доставили на родину

22.12.2022 11:15





В Грузию доставили тело погибшего в Украине грузинского бойца Михаила Тевдорадзе. В Тбилисском международном аэропорту находились члены его семьи, близкие, друзья и политики.



45-летний Михаил Тевдорадзе отправился воевать в Украину вскоре после начала войны. Несколько дней назад он погиб во время боя под Бахмутом. Вместе с ним погиб Серго Картвелишвили и были ранены трое грузинских бойцов. Жизни грузинских бойцов унесла снайперская пуля. К этому времени на родину удалось доставить только тело Михаила Тевдорадзе.



Тело погибшего бойца перевезут в его родной дом в селе Парцханаканеби.







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