

Архиепископ Зенон встретился в Киеве с Епифанием Первым

22.12.2022 14:41





Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский Зенон Иараджули прибыл в Украину, где встретился с первоиерархом местной церкви Епифанием Первым. На встрече также присутствовал глава Грузинского прихода Украинской Православной Церкви архимандрит Кирион.



Фото встречи опубликовали Украинская Православная Церковь и Зенон Иараджули.



Епифаний Первый является главой Украинской Православной Церкви (УПЦ), автокефалию которой не признают Грузинская православная Церковь (ГПЦ) и часть мировых Православных Церквей, в том числе Русская Православная Церковь (РПЦ).



В январе 2019 года УПЦ получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.



Зенон Иараджули был отстранен от руководства епархией Великобритании и Ирландии в прошлом месяце, причиной чего Грузинская Патриархия назвала «сложную ситуацию» в епархии, хотя и не уточнила, что именно имеется в виду.





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