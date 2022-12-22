|
|
|
Архиепископ Зенон встретился в Киеве с Епифанием Первым
22.12.2022 14:41
Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский Зенон Иараджули прибыл в Украину, где встретился с первоиерархом местной церкви Епифанием Первым. На встрече также присутствовал глава Грузинского прихода Украинской Православной Церкви архимандрит Кирион.
Фото встречи опубликовали Украинская Православная Церковь и Зенон Иараджули.
Епифаний Первый является главой Украинской Православной Церкви (УПЦ), автокефалию которой не признают Грузинская православная Церковь (ГПЦ) и часть мировых Православных Церквей, в том числе Русская Православная Церковь (РПЦ).
В январе 2019 года УПЦ получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.
Зенон Иараджули был отстранен от руководства епархией Великобритании и Ирландии в прошлом месяце, причиной чего Грузинская Патриархия назвала «сложную ситуацию» в епархии, хотя и не уточнила, что именно имеется в виду.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна