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Власти муниципалитета Зестафони заплатят 40 000 лари группе «Night Show Band»
22.12.2022 14:45
Власти муниципалитета Зестафони заплатят 40 тысяч лари группе «Night Show Band» за выступление на церемонии зажжения новогодней ёлки.
Согласно документации, Гела Гнолидзе, Джимо Абесадзе, Гиоргия Габуния и Звиад Блиадзе получат по 4 500 лари, а Баби Киркитадзе и Тамар Гиоргобиани по 3 500.
Соглашение было заключено в упрощенном порядке. Власти муниципалитета Зестафони сообщили, что группа была выбрана по результатам опроса, который показал, что она является самой популярной среди жителей муниципалитета, особенно среди молодежи.
Группа выступает в передаче «Night Show» проправительственного телеканала «TV Imedi». Одна из её членов, Баби Киркитадзе, является ведущей на другом проправительственном канале — «POSTV». Муниципалитеты часто приглашают данную группу на концерты.
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