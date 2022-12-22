

Власти муниципалитета Зестафони заплатят 40 000 лари группе «Night Show Band»

22.12.2022 14:45





Власти муниципалитета Зестафони заплатят 40 тысяч лари группе «Night Show Band» за выступление на церемонии зажжения новогодней ёлки.



Согласно документации, Гела Гнолидзе, Джимо Абесадзе, Гиоргия Габуния и Звиад Блиадзе получат по 4 500 лари, а Баби Киркитадзе и Тамар Гиоргобиани по 3 500.



Соглашение было заключено в упрощенном порядке. Власти муниципалитета Зестафони сообщили, что группа была выбрана по результатам опроса, который показал, что она является самой популярной среди жителей муниципалитета, особенно среди молодежи.



Группа выступает в передаче «Night Show» проправительственного телеканала «TV Imedi». Одна из её членов, Баби Киркитадзе, является ведущей на другом проправительственном канале — «POSTV». Муниципалитеты часто приглашают данную группу на концерты.





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