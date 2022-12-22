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В Грузии хотят ужесточить штраф за нарушение норм содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля
22.12.2022 15:23
Парламент Грузии может принять поправки к законодательству, которые подразумевают большие штрафы за нарушение установленных норм содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля.
Поправки депутатам представила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.
В частности, водителей будут штрафовать за нарушение на 100 лари. За повторное нарушение в течение 30-ти дней после первого штрафа, будет назначен штраф в 300 лари, а в течение 60-ти — штраф в размере 600 лари.
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