

В Грузии хотят ужесточить штраф за нарушение норм содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля

22.12.2022 15:23





Парламент Грузии может принять поправки к законодательству, которые подразумевают большие штрафы за нарушение установленных норм содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля.



Поправки депутатам представила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.



В частности, водителей будут штрафовать за нарушение на 100 лари. За повторное нарушение в течение 30-ти дней после первого штрафа, будет назначен штраф в 300 лари, а в течение 60-ти — штраф в размере 600 лари.





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