

Дзадзамия в Бельгии, Чикобава в Польше

24.12.2022 11:34









Среди детей тех жителей Грузии, которые оказались за рубежом, немало спортсменов, в том числе и футболистов. Примечательно то, что в клубах ряда стран Европы в настоящее время успешно играют юные футболисты, которые родились в Грузии и с детства вместе с родителями живут за пределами родины, но мечтают попасть в юношескую, молодежную , а затем и в национальную сборную Грузию. Сегодня хотел бы представить читателям проживающего в Бельгии 14-летнего футболиста Лазаре Дзадзамия.



Лазаре Дзадзамия - капитан Академии бельгийского клуба «"RFC Malmundaria 1904»



Лазаре Дзадзамия родился в 2008 году в Тбилиси, его отец Каха Дзадзамия - уроженец Очамчирского района, в 1992-1993 года Каха вместе с членами семьи защищал единство Грузии, в результате трагических для всей Грузии событий сентября 1993 года вместе с родными и близкими был вынужден покинуть родной Очамчирский район,потом проживал в Гардабани. Затем Каха создал семью, его супруга Анна Алапишвили родом из Шиндиси. С 2011 года их семья живет в Бельгии, у них было 4 детей( один из них умер несколько лет назад от болезни), кроме Лазаре есть сын Габриэль (занимается в Бельгии баскетболом и каратэ) и дочь Тамар.



Как сообщил автору этих строк Каха Дзадзамия, Лазаре с 5 летнего возраста увлекся в Бельгии футболом. В первое время он играл в детской команде клуба "FFA STAVELOT», а в последние годы он успешно выступает в Академии клуба "RFC Malmundaria 1904 «, в настоящее время является капитаном команды U- 15 Академии этого клуба. Его рост 175 см, в марте 2023 ему исполнится 15 лет, в росте он еще прибавит, что важно для футболиста-защитника. Лазаре отличается хорошей физической и технической подготовкой, он уже привлек внимание тренеров из лучших юношеских команд Бельгии.



Автор этих строк побеседовал с проживающим в Бельгии Лазаре Дзадзамия. Он владеет несколькими языками, Лазаре хорошо говорит и на грузинском, это, конечно, заслуга родителей. Лазаре сказал:»Моя мечта стать классным футболистом, попасть в клуб, который играет в Лиге Чемпионов, а на уровне сборных мечтаю играть в сборной Грузии –сперва в юношеской, а потом видно будет». Как выяснилось, Лазаре по мере возможности и свободного времени следит за выступлениями национальной футбольной сборной Грузии и гордится тем, что в 2022 года наша команда показала не только красивую и результативную игру, но и стала победителем группы в Лиге Наций.



Лука Чикобава –футболист польского клуба «Конкордия»



Среди сотен грузинских футболистов, родившихся и выросших на родине и пробующих силы в зарубежных клубах, есть немало известных ребят, но есть и такие, которые на сегодняшнем этапе не известны широкому кругу поклонников футбола, но имеют шанс утвердить себя в клубах Европы. Среди них сегодня отмечу уроженца Зугдиди Луку Чикобава, недавно заключившего контракт с польским клубом «Конкордия». Он родился в июне 1998 года в Зугдиди, в 9-летнем возрасте начал заниматься футболом в родном городе, в команде местной спортшколы. Затем Лука играл в юношеской команде зугдидского клуба «Байя».



« Именно в «Байя» началась моя футбольная карьера, сперва играл в этой команде в чемпионате среди юношей, становился чемпионом зонального турниры (запад Грузии), потом тренировался в дублирующем составе «Байя», которая выступала в высшей лиге Грузии, позже играл за команду «Лазика» в чемпионате Грузии»,-рассказал автору этих строк находящийся в Польше Лука. Он отметил, что «в тот период были и травмы, и житейские проблемы, но футбол остался любимим и главным моим занятием». Лука сообщил, что в Зугдиди в разные годы его тренерами были Нукри Габрава, Лаша Гулордава,Бачо Габедава, Отар Дзаламидзе,Бадри и Отар Тутберидзе.



После Зугдиди его путь в футбол продолжился в Тбилиси, в функционирущей в столице Грузии команде «Колхи» Гульрипши (тренер –известный в прошлом футболист, уроженец Гульрипшского района Мамука Русия). Затем Лука играл за клуб «Алгети» Марнеули, за которую выступал один год. В «Алгети» он тренировался под руководством главного тренера Гочи Жоржолиани - уроженца Сухуми, бывшего вратаря клубов Грузии, Украины, РФ и Китая, чемпиона Китая 1995 года .После «Алгети» Лука попал в Польшу, в фк «Куавиа» из города Вроцлав , за которую играл несколько месяцев.



«Сейчас выступаю в команде «Конкордия» из города Петркув-Трыбунальски, у меня с этой командой 1,5 годичный контракт. В первом круге нынешнего сезона уже сыграл несколько матчей, забил два гола, я играю на позиции правого полузащитника, могу играть и правым защитником. В команде меня тепло встретили, что очень важно, тренеры и футболисты доверяют мне, это очень приятно»,- сказал Лука.



Он с особым теплом вспоминает тот период жизни школьного периода (2011-2013 гг), когда играл за городскую команду Зугдиди, занимая вместе с командой призовые места как в зональных группах первенства Грузии (запад страны), так и в финальной части чемпионата Грузии 2013 года среди школьников. Кроме того, Лука в школьные годы успешно выступал на соревнованиях по легкой атлетике, становился призером и чемпионом городских, краевых и республиканских турниров в беге на 100 и 400 метров. Он успел поиграть и за зугдидскую городскую баскетбольную команду среди школьников , выступая в краевых и зональных турнирах, а также первенстве страны среди школьников. Но любовь к футболу оказалась сильнее других спортивных увлечений и с 16 лет Лука полностью сосредоточился на футболе, пройдя путь из команд Грузии в вышеназванный польский клуб.Хотелось бы надеяться на то, что 24-летний Лука Чикобава сможет показать в «Конкордия» свои лучшие качества, оправдать доверие тренеров, футболистов и поклонников команды,привлечь внимание представителей более сильных клубов Польши и в будущем попасть в более сильную команду.



В заключение хотел бы поблагодарить бывшего футболиста команд «Мзиури» Гали, «Звезда» Тирасполь и «Гантиади» Тбилиси, а ныне директора фк «Мерани» Тбилиси Романа Шония, который помог автору этих строк связаться с играющим в Польше футболистом Лукой Чикобава.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото 1: Л.Дзадзамия –капитан команды Академии "RFC Malmundaria 1904»

Фото 2:Л. Чикобава в «Конкордия» С начала 1990-х годов начался отъезд десятков тысяч жителей Грузии в страны Европы, Северной Америки и ряд республик бывшего СССР, вызванный целым рядом объективных и субъективных факторов. Этот процесс отъезда граждан Грузии на постоянное или временное проживание в другие страны продолжился и в 2000-2010 годы, он продолжается и сейчас. По различным данным, от 2 до 2,5 миллионов жителей Грузии покинули страну в последние 32 года и проживают в странах Европы, Северной и Латинской Америки, в республиках бывшего СССР, в ряде государств Азии, Африки и в далекой Австралии.Среди детей тех жителей Грузии, которые оказались за рубежом, немало спортсменов, в том числе и футболистов. Примечательно то, что в клубах ряда стран Европы в настоящее время успешно играют юные футболисты, которые родились в Грузии и с детства вместе с родителями живут за пределами родины, но мечтают попасть в юношескую, молодежную , а затем и в национальную сборную Грузию. Сегодня хотел бы представить читателям проживающего в Бельгии 14-летнего футболиста Лазаре Дзадзамия.Лазаре Дзадзамия родился в 2008 году в Тбилиси, его отец Каха Дзадзамия - уроженец Очамчирского района, в 1992-1993 года Каха вместе с членами семьи защищал единство Грузии, в результате трагических для всей Грузии событий сентября 1993 года вместе с родными и близкими был вынужден покинуть родной Очамчирский район,потом проживал в Гардабани. Затем Каха создал семью, его супруга Анна Алапишвили родом из Шиндиси. С 2011 года их семья живет в Бельгии, у них было 4 детей( один из них умер несколько лет назад от болезни), кроме Лазаре есть сын Габриэль (занимается в Бельгии баскетболом и каратэ) и дочь Тамар.Как сообщил автору этих строк Каха Дзадзамия, Лазаре с 5 летнего возраста увлекся в Бельгии футболом. В первое время он играл в детской команде клуба "FFA STAVELOT», а в последние годы он успешно выступает в Академии клуба "RFC Malmundaria 1904 «, в настоящее время является капитаном команды U- 15 Академии этого клуба. Его рост 175 см, в марте 2023 ему исполнится 15 лет, в росте он еще прибавит, что важно для футболиста-защитника. Лазаре отличается хорошей физической и технической подготовкой, он уже привлек внимание тренеров из лучших юношеских команд Бельгии.Автор этих строк побеседовал с проживающим в Бельгии Лазаре Дзадзамия. Он владеет несколькими языками, Лазаре хорошо говорит и на грузинском, это, конечно, заслуга родителей. Лазаре сказал:»Моя мечта стать классным футболистом, попасть в клуб, который играет в Лиге Чемпионов, а на уровне сборных мечтаю играть в сборной Грузии –сперва в юношеской, а потом видно будет». Как выяснилось, Лазаре по мере возможности и свободного времени следит за выступлениями национальной футбольной сборной Грузии и гордится тем, что в 2022 года наша команда показала не только красивую и результативную игру, но и стала победителем группы в Лиге Наций.Лука Чикобава –футболист польского клуба «Конкордия»Среди сотен грузинских футболистов, родившихся и выросших на родине и пробующих силы в зарубежных клубах, есть немало известных ребят, но есть и такие, которые на сегодняшнем этапе не известны широкому кругу поклонников футбола, но имеют шанс утвердить себя в клубах Европы. Среди них сегодня отмечу уроженца Зугдиди Луку Чикобава, недавно заключившего контракт с польским клубом «Конкордия». Он родился в июне 1998 года в Зугдиди, в 9-летнем возрасте начал заниматься футболом в родном городе, в команде местной спортшколы. Затем Лука играл в юношеской команде зугдидского клуба «Байя».« Именно в «Байя» началась моя футбольная карьера, сперва играл в этой команде в чемпионате среди юношей, становился чемпионом зонального турниры (запад Грузии), потом тренировался в дублирующем составе «Байя», которая выступала в высшей лиге Грузии, позже играл за команду «Лазика» в чемпионате Грузии»,-рассказал автору этих строк находящийся в Польше Лука. Он отметил, что «в тот период были и травмы, и житейские проблемы, но футбол остался любимим и главным моим занятием». Лука сообщил, что в Зугдиди в разные годы его тренерами были Нукри Габрава, Лаша Гулордава,Бачо Габедава, Отар Дзаламидзе,Бадри и Отар Тутберидзе.После Зугдиди его путь в футбол продолжился в Тбилиси, в функционирущей в столице Грузии команде «Колхи» Гульрипши (тренер –известный в прошлом футболист, уроженец Гульрипшского района Мамука Русия). Затем Лука играл за клуб «Алгети» Марнеули, за которую выступал один год. В «Алгети» он тренировался под руководством главного тренера Гочи Жоржолиани - уроженца Сухуми, бывшего вратаря клубов Грузии, Украины, РФ и Китая, чемпиона Китая 1995 года .После «Алгети» Лука попал в Польшу, в фк «Куавиа» из города Вроцлав , за которую играл несколько месяцев.«Сейчас выступаю в команде «Конкордия» из города Петркув-Трыбунальски, у меня с этой командой 1,5 годичный контракт. В первом круге нынешнего сезона уже сыграл несколько матчей, забил два гола, я играю на позиции правого полузащитника, могу играть и правым защитником. В команде меня тепло встретили, что очень важно, тренеры и футболисты доверяют мне, это очень приятно»,- сказал Лука.Он с особым теплом вспоминает тот период жизни школьного периода (2011-2013 гг), когда играл за городскую команду Зугдиди, занимая вместе с командой призовые места как в зональных группах первенства Грузии (запад страны), так и в финальной части чемпионата Грузии 2013 года среди школьников. Кроме того, Лука в школьные годы успешно выступал на соревнованиях по легкой атлетике, становился призером и чемпионом городских, краевых и республиканских турниров в беге на 100 и 400 метров. Он успел поиграть и за зугдидскую городскую баскетбольную команду среди школьников , выступая в краевых и зональных турнирах, а также первенстве страны среди школьников. Но любовь к футболу оказалась сильнее других спортивных увлечений и с 16 лет Лука полностью сосредоточился на футболе, пройдя путь из команд Грузии в вышеназванный польский клуб.Хотелось бы надеяться на то, что 24-летний Лука Чикобава сможет показать в «Конкордия» свои лучшие качества, оправдать доверие тренеров, футболистов и поклонников команды,привлечь внимание представителей более сильных клубов Польши и в будущем попасть в более сильную команду.В заключение хотел бы поблагодарить бывшего футболиста команд «Мзиури» Гали, «Звезда» Тирасполь и «Гантиади» Тбилиси, а ныне директора фк «Мерани» Тбилиси Романа Шония, который помог автору этих строк связаться с играющим в Польше футболистом Лукой Чикобава.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото 1: Л.Дзадзамия –капитан команды Академии "RFC Malmundaria 1904»Фото 2:Л. Чикобава в «Конкордия»





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