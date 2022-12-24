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На площади Орбелиани в Тбилиси открылась «Новогодняя деревня»
24.12.2022 11:39
На площади Орбелиани в Тбилиси состоялось праздничное открытие «Новогодней деревни». По сообщению мэрии Тбилиси, территория, которая наряду площади Орбелиани входят Сад 9 апреля и улица Атонели, по 13 января превращена в сказочное пространство для детей, и не только для них.
В «Новогодней деревне» расположены разнообразные декорации и инсталляции, дом Санта Клауса, концертные площадки, рождественский базар, точки быстрого питания, фотозона и детская площадка магических шоу. Ежедневно здесь будут проходить детские развлекательные представления и праздничные шествия сказочных героев, а также мастер-классы Санты, танцевальное караоке и т.д. Также состоится будет фестиваль сладостей.
Концерты на разных сценах «Новогодней деревни» будут проходить каждый день до 13 января включительно.
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