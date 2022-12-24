

562 женщины призвали президента Грузии помиловать Михеила Саакашвили

24.12.2022 14:36





562 женщины публично обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по вопросу о бывшем президенте Грузии Михаила Саакашвили. Обращение распространила партия «Дроа».



Как отмечается в письме, подписанты призывают Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили.



«Используйте имеющиеся в вашем распоряжении конституционные рычаги, чтобы спасти жизнь третьего президента Грузии и защитить европейскую перспективу Грузии. Выполните призыв мудрых и гуманных граждан Грузии и лучших друзей нашей страны об освобождении Михаила Саакашвили и помиловании Ники Гварамия.



Не допустите, чтобы третий президент Грузии был замучен до смерти и исчезла перспектива отказа от политического реванша в этой стране.



Срочно действуйте против дальнейшей поляризации и дегуманизации государства.



Примите единственно верное решение во имя идеи независимой, прозападной Грузии, где никого нельзя будет преследовать, пытать и убивать по сценарию Владимира Путина.



Призываем вас выполнить конституционный, исторический и человеческий долг президента Грузии», — говорится в письме, подписанном 562 женщинами.







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