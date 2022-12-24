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Рождественская служба прошла в Ассирийской Халдейской католической церкви
24.12.2022 21:42
В Ассирийской Халдейской католической церкви рождественская служба проходила на арамейском языке. Хорепископ церкви Бенни Бет-Ядгар поздравил весь христианский мир с праздником и пожелал мира пастве.
Ассирийско-халдейская католическая церковь — одна из древнейших среди христианских конфессий. Её патриарший престол находится в Багдаде. В Грузии у прихода только одна церковь, которая действует в Тбилиси с 2009 года.
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