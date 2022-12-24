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Сегодня стартовали «Новогодние дни в Грузии»


24.12.2022   21:47


Новогодние мероприятия «Новогодние дни в Грузии», инициированные премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сегодня стартовали в 63 городах страны и продлятся до 13 января.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, в этом году мероприятия впервые пройдут в Бакуриани.

Во всех муниципалитетах будут организованы рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки.

«Состоятся концерты как местных, так и приглашенных из столицы артистов. Новогодние мероприятия пройдут сегодня в Болниси, Ниноцминда, Озургети, Местия и Кутаиси. Новогодние программы начнутся с 14:00, которые завершатся концертом и праздничным фейерверком», — говорится в сообщении.


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