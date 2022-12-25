

Журналисты «Batumelebi» и «Netgazeti» получили три премии «Хартии журналистской этики Грузии»

25.12.2022 11:32





24 декабря, журналисты изданий: Batumelebi.ge и Netgazeti.ge получили три премии «Хартии журналистской этики Грузии» в различных номинациях.



В новой номинации — «Народный выбор», темой которой в этом году стало освещение российско-украинской войны, победила статья издания «Batumelebi» — «В чем твоя супер сила — я украинец» — | Репортаж из Украины».



В этой номинации в этом году был еще один победитель — цифровая медиаплатформа «Movement», с материалом Эки Кадагишвили и Анано Бакурадзе — «Нино Катамадзе и Николоз Рачвели».



В номинации — блог/мнение в интернет-СМИ победил материал корреспондента «Batumelebi» Евы Артмеладзе — «Рассказ о моей маме и других женщин из горных селений».



В номинации — освещение гендерных вопросов победила статья, подготовленная журналистом издания «Batumelebi» — Netgazeti.ge Нино Бидзинашвили — «Менструальные траты — невидимая проблема женщин».





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