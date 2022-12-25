

В Евангелическо-лютеранской церкви отпраздновали наступление Рождества Христова

25.12.2022 11:35





Рождество отпраздновали в евангелическо-лютеранской церкви в Тбилиси. Торжественную службу провел епископ Рольф Сбараис. Педагоги Тбилисской консерватории исполнили семь рождественских произведений.



«По традициям лютеранской церкви мы празднуем праздник Рождества на протяжении нескольких дней. Сегодня мы провели службу на нескольких языках — грузинском, немецком и русском. Мы говорили о вере и подчеркивали необходимость человеческих отношений», — сказал Рольф Сбараис.



На торжественной литургии с семьей присутствовал посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер.



«Я очень рад, что мы все вместе празднуем Рождество. Хочу пожелать вам счастья и поздравить вас всех с праздником Рождества», — сказал дипломат.



Евангелическо-лютеранская церковь Грузии основана в 1818 году. Она насчитывает около 1000 членов в Грузии и объединяет шесть приходов.







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