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Сегодня исполнилось 45 лет со дня интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II
25.12.2022 14:18
Для Православной церкви Грузии сегодняшний день имеет историческое значение. Исполнилось 45 лет со дня интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.
23 декабря 1977 года на двенадцатом церковном собрании, состоявшемся в Сионском соборе, тогдашний митрополит Цхум-Абхазети был единогласно избран Католикосом-Патриархом.
25 декабря того же года в кафедральном соборе Светицховели состоялась интронизация пастыря грузинской православной апостольской Церкви.
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