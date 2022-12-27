

В выборах ректора Тбилисского госуниверситета участвует только один кандидат

27.12.2022 12:34





На выборах ректора Тбилисского государственного университета (ТГУ) только один кандидат, Джаба Самушия. Эту информацию «Netgazeti» подтвердили в пресс-службе университета.



Выборы пройдут сегодня, 27 декабря. В пресс-службе отметили, что распоряжение о дате выборов было издано 15 ноября Академическим советом и информация была доступна всем. В университете заявили, что Самушия встречался со студентами и говорил в том числе о выборах.



Заявку на участие выборах можно было подать с 16 по 21 декабря.



За день до выборов студенты попытались перекрыть вход в 107-ую аудиторию, где должны пройти выборы. Протестующие считают, что выборы проводятся недемократично и ректора выбирает Академический совет, а не вся профессура. Студенты требуют, чтобы ректора не выбирала университетская и правительственная элита.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





