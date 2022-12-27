

Студенты ТГУ выступили против «выборов ректора» всего из одного кандидата

27.12.2022 13:40





В Тбилисском госуниверситете им. Джавахишвили — снова студенческие протесты.



Активисты «Майского движения» заявляют, что «выборы» ректора проводятся «недемократическим путем», так как на них выставлен только один кандидат.



Кроме этого, активисты выражают недоверие Академическому совету, который проводит выборы. Они заявляют, что правящая партия хочет установить полный контроль над крупнейшим вузом страны.



Выборы ректора ТГУ назначены на 27 декабря. В них принимает участие только один кандидат, доктор исторических наук Джаба Самушия. 20 октября 2022 года он был временно избран исполняющим обязанности ректора — также без конкурентов.



Накануне студенты пытались заблокировать вход в помещение, где должен собраться ученый совет, но помешала охрана.



Участники акции заявили, что начальник службы безопасности ТГУ нанес одному из студентов физические и словесные оскорбления.



В пресс-службе ТГУ заявили, что физического противостояния не было.



Протестные студенческие акции начались в крупнейшем вузе страны в апреле. Тогда из-за большого числа мигрантов из России и Беларуси в Тбилиси взлетели цены на аренду жилья. Учащиеся из регионов жаловались, что найти квартиру в столице Грузии стало невозможно, в старом общежитии невыносимые условия, а в новом – нет мест.



Ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе подал в отставку 7 октября.



Джаба Самушия, который вместо него стал и.о — несколько лет назад был депутатом тбилисского городского собрания от «Грузинской мечты», с 2010 по 2014 год занимал пост зампредседателя столичного сакребуло. С 2018 года является профессором гуманитарного факультета ТГУ.



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