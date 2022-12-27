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Генераторы, купленные на пожертвования граждан Грузии, доставлены в Украину
27.12.2022 21:42
Приобретенные в рамках гражданской инициативы «Поделись светом» генераторы доставлены в Украину. Большинство из них — низкой мощности.
По словам организаторов кампании, 311 генераторов вскоре будут доставлены в конкретные места назначения.
Генераторы будут использованы в медпунктах, школах, детских садах и так далее.
25 генераторов высокой мощности в Украину были отправлены и грузинским правительством, но только после того, как временный поверенный Украины в Грузии заявил, что еще месяц назад Киев обратился к Тбилиси с такой просьбой, но так и не получил ответ.
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