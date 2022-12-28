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Мать Саакашвили: война 2008 года продолжается, эта война не прекращалась ни на один день


28.12.2022   12:50


Мы фактически на войне, война 2008 года продолжается, эта война не прекращалась ни на один день, - об этом заявила мать третьего президента Грузии Гиули Аласания перед посещением сына в клинике «Вивамед».

По ее словам, на завтрашнем судебном процессе важен опрос токсиколога Дэвида Смита.

«Я не знаю деталей, насколько ему дадут возможность включиться в судебный процесс и предстать с речью. Я всегда повторяю, что процесс должен пройти быстро, есть тенденция к затягиванию процесса.

Очень важен опрос токсиколога Дэвида Смита. Также было очень важно опросить психиатра Эрика Дэвида Голдсмита, опросить этого человека также очень важно. Мы фактически на войне, у нас война, война 2008 года продолжается, эта война не прекращалась ни на один день», - заявляет Аласания.


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