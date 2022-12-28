

2000 женщин призвали президента Грузии помиловать Саакашвили и Гварамия

28.12.2022 13:41





Петицию к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Михеила Саакашвили и Нику Гварамия подписали 2000 женщин. Они призывают президента принять это решение для спасения жизни Саакашвили и защиты европейской перспективы Грузии.



«Не допустите убийство пытками третьего президента и исчезновения перспективы отказа от политической мести в этой стране. Действуйте против дальнейшей поляризации и дегуманизации государства.



Примите единственно верное решение ради идеи независомой, прозападной Грузии, где никого не могут преследовать, пытать и убивать по сценарию Владимира Путина. Призываем вас выполнить конституционное, историческое и человеческое обязательство», — говорится в петиции.



Одна из её автороа Теона Чалидзе сказала «Netgazeti», что петицию подписали известные для общественности фигуры — Нино Сухишвили, Нана Александрия, Эка Беселия, Тина Хидашели, Габриела фон Габсбург и другие.





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