

Самым результативным спортсменом Сербии назван грузин

28.12.2022 13:46





Борец Зураб Датунашвили признан самым результативным спортсменом года в Сербии. Решение принял Олимпийский комитет Сербии.



Датунашвили — борец греко-римского стиля, трёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года. Выступает за Сербию с 2020 года, куда уехал после конфликта с Федерацией борьбы Грузии.



Награду Датунашвили вручил президент Олимпийского комитета страны Божидар Маликович.



«Белград — мой второй дом. Для меня большая честь быть лучшим спортсменом в стране таких чемпионов, как Новак Джокович», — сказал Датунашвили.



Датунашвили решил покинуть Грузию из-за конфликта с президентом Федерации борьбы Грузии Гегой Гегешидзе. В январе 2019 года Гегешидзе во время спора со спортсменом ударил его по голове тяжелым предметом, что попало на видеокамеры.



Гегешидзе предъявили обвинения в насилии. Но это не помешало ему в декабре 2020 года переизбраться на должность президента федерации на второй четырехлетний срок.



Датунашвили обвинял Гегешидзе в превращении федерации «в гнездо коррупции и кумовства».



Не добившись отставки президента федерации, Датунашвили заявил, что не будет выступать за сборную Грузии, пока федерацию возглавляет Гегешидзе.



СМИ писали, что когда Датунашвили начал переговоры с федерацией борьбы Сербии, Гегешидзе пытался этому помешать и не подписывал необходимые бумаги. Дело дошло до United World Wrestling, UWW и Международного олимпийского комитета. На председателя федерации пытался повлиять его сербский коллега Зелко Трайкович. Спор закончился после того, как Датунашвили присвоили сербское гражданство.



Свою первую победу на чемпионате мира – это произошло на турнире в Норвегии, Датунашвили посвятил экс-президенту Михаилу Саакашвили. Зураб Датунашвили выложил после соревнований свое фото с медалью и в поясе чемпиона, на его майке было написано «Free Saakashvili».





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