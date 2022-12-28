

В Грузии повредили машину митрополита Евангелическо-баптистской церкви

28.12.2022 16:07





В поселке Дигоми (Сабурталинский Район, Тбилиси) повредили машину митрополита Евангелическо-баптистской церкви Грузии Малхаза Сонгулашвили. Об этом сообщила его супруга Ала Кавтарадзе.



«Я не могу вам сказать, чем это было мотивировано, у нас нет никакой информации», — сказал Малхаз Сонгулашвили в беседе с «Netgazeti».







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