|
|
|
В Грузии повредили машину митрополита Евангелическо-баптистской церкви
28.12.2022 16:07
В поселке Дигоми (Сабурталинский Район, Тбилиси) повредили машину митрополита Евангелическо-баптистской церкви Грузии Малхаза Сонгулашвили. Об этом сообщила его супруга Ала Кавтарадзе.
«Я не могу вам сказать, чем это было мотивировано, у нас нет никакой информации», — сказал Малхаз Сонгулашвили в беседе с «Netgazeti».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна