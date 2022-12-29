

Тбилисский центр аллергологии призвал граждан отказаться от использования пиротехники

29.12.2022 15:28





Тбилисский Центр аллергии и иммунологии за несколько дней до Нового года призвал граждан не использовать пиротехнику и не запускать фейерверки.



«Исследования показывают, что пиротехника при взрывах и горении загрязняет воздух металлическими компонентами и вредными газами. В результате люди с заболеваниями дыхательных путей подвергаются высокому риску, особенно асматики», — говорится в заявлении.



Даже у здоровых людей вдыхание токсичных веществ может вызвать спазм бронхов, затруднение дыхания, кашель, насморк и осложнения на глазах, предупреждают врачи.



Центр дает совет людям, которые все-таки оказались в зоне использования пиротехники: постараться как можно скорее покинуть это место, вымыть лицо и промыть глаза, принять лекарство от аллергии. В случае, если это произошло в помещении, необходимо его немедленно и тщательно проветрить.



«И не стойте под фейерверками», — просит Центр иммунологии и аллергологии.



Не использовать пиротехнику в эти дни призывают жителей Грузии множество организаций и движений.

На прошлый Новый год в Грузии десятки человек получили травмы во время самостоятельного запуска фейерверков и петард. В Тбилиси восьмерым потребовалась срочная госпитализация.



Очень плохо, вплоть до сердечных приступов, громкие звуки салютов переносят пожилые люди. Пугаются маленькие дети.



Защитники животных говорят, что после встречи каждого Нового года на улицах городов находят множество мертвых птиц.



В Тбилисском зоопарке были случаи гибели от разрыва сердца во время новогодних салютов новорожденных антилоп.



Мэрия Тбилиси ранее заявила, что планирует в будущем году ввести ограничения на использование пиротехники.



А пока в этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы.



В грузинских соцсетях уже давно идет кампания с призывом к властям запретить использование пиротехники. Хештег для тех, кто хочет присоединиться — #არაპიროტექნიკას





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