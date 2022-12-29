

Сконался Король футбола Пеле

29.12.2022 23:05





Легендарный бразильский футболист Пеле, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, умер в возрасте 82 лет, сообщило Associated Press со ссылкой на его агента.



Пеле с конца ноября находился в больнице в Сан-Паулу. Его госпитализировали для лечения респираторной инфекции, усугубленной COVID-19. Ему также требовалась корректировка терапии онкологического заболевания. В 2021 году экс-бомбардир сборной Бразилии перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и с тех пор регулярно проходил лечение.



В начале декабря бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что химиотерапия больше не помогает Пеле и его перевели на паллиативную помощь. Клиника и семья бывшего футболиста это опровергли. Но 22 декабря врачи сообщили об ухудшении состояния Пеле — рак прогрессировал, бывшему футболисту требовалось повышенное внимание в связи с почечной и сердечной дисфункцией. Семья Пеле сообщила, что ему придется провести в больнице Рождество.



Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). За свою карьеру он сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов. Пеле удерживал рекорд по забитым мячам за сборную до недавнего чемпионата мира в Катаре, где его достижение повторил Неймар. В 2000 году FIFA назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.



Во время отборочных матчей чемпионата мира 2022 года Пеле опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину с призывом прекратить войну в Украине. Он напомнил, что встречался с Путиным во время жеребьевки к ЧМ-2018 года, проходившему в России. «Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сейчас. <...> Я пережил восемь десятилетий, в течение которых я сам видел войны. Я слышал ненавистнические высказывания, пропагандирующие зверства во имя национальной безопасности бесхребетных лидеров. Мы должны остановить это и развиваться», — написал он.





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