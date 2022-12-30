

1 и 7 января общественный транспорт Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно до 03:00

30.12.2022 11:59





«1 и 7 января общественный транспорт Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно до 03:00», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каха Каладзе проинформировал жителей Тбилиси в связи с праздниками Рождества и Нового года на заседании тбилисского правительства



«Общественный транспорт, метро, ​​автобусы, микроавтобусы и канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала, 1 и 7 января будут обслуживать пассажиров в Новый год и Рождество до 03:00. Конечно, в эти дни проезд будет бесплатным, что приветствуется. Хочу поблагодарить всех людей, это касается и сотрудников «Тбилисской транспортной компании», которые продолжат работать и обслуживать жителей нашего города в эти важные часы Нового года», — заявил Каха Каладзе.





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