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Адвокат Саакашвили намерен подать судебный иск против директора «Вивамед»
30.12.2022 15:38
Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе намерен начать судебный спор против директора «Вивамед» Нино Надирадзе.
Напомним, что в этой клинике содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.
Как он сообщил «Интерпрессньюс», он подаст в суд иск исходя из мотива оскорбления чести и достоинства.
«Я планирую подать в суд иск по поводу оскорбления чести и достоинства. Сначала спасу жизнь Саакашвили, освобожусь и уделю внимание Надирадзе и таким как она», — сказал Хачапуридзе.
Для справки, Нино Надирадзе в соцсети написала о Хачапуридзе: «Не говоря о многих других компрометирующих клинику бреднях , думаю, у меня действительно складываются подозрения о его наркозависимости, которую активно обсуждали господа Чаладзе и Барамашвили в присутствии меня и моего заместителя».
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