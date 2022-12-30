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Адвокат Саакашвили намерен подать судебный иск против директора «Вивамед»


30.12.2022   15:38


Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе намерен начать судебный спор против директора «Вивамед» Нино Надирадзе.

Напомним, что в этой клинике содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.

Как он сообщил «Интерпрессньюс», он подаст в суд иск исходя из мотива оскорбления чести и достоинства.

«Я планирую подать в суд иск по поводу оскорбления чести и достоинства. Сначала спасу жизнь Саакашвили, освобожусь и уделю внимание Надирадзе и таким как она», — сказал Хачапуридзе.

Для справки, Нино Надирадзе в соцсети написала о Хачапуридзе: «Не говоря о многих других компрометирующих клинику бреднях , думаю, у меня действительно складываются подозрения о его наркозависимости, которую активно обсуждали господа Чаладзе и Барамашвили в присутствии меня и моего заместителя».


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