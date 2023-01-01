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В результате обмена пленными Украина вернула 140 бойцов
01.01.2023 11:59
В результате очередного обмена пленными Украина вернула 140 бойцов. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, передает Укринформ.
«Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой. Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы Сил территориальной обороны из Славутича, находившиеся в плену отцы и сыновья, а также военные из Бахмутского направления», - пишет Ермак.
По его словам, среди освобожденных, в частности, 82 бойца Вооруженных сил Украины, 15 из Сил территориальной обороны, 22 военнослужащих Национальной гвардии, 11 из военно-морских сил и 10 пограничников. Среди них - 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.
«В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но и возвращаем наших людей», - пишет Ермак.
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