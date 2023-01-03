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Оккупанты похитили двух граждан Грузии
03.01.2023 14:24
Представители российских оккупационных сил похитили двух граждан Грузии на оккупированной территории около села Кошки Горийского муниципалитета. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.
По информации СГБ, после получения информации о похищении незамедлительно была активирована горячая линия и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального руководства.
«Вместе с тем, были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.
Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу.
Центральные власти совместно с международными партнерами продолжают прилагать активные усилия для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», — отмечается в заявлении СГБ Грузии.
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