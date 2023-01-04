

1,5-годовалый ребенок умер в машине скорой помощи при транспортировке из Ахалгори в Гори

04.01.2023 12:17





Вечером 2 января в машине скорой помощи на дороге Ахалгори-Гори скончался 1,5-летний ребенок из Ахалгори.



Как рассказали члены семьи проживающей в оккупированном Ахалгори в интервью «Mtavari arkhi», у ребенка был вирус, его состояние ухудшилось и он скончался при транспортировке в город Гори, расположенный на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.



Это не первый случай, когда пациенты из оккупированных Ахалгори и Цхинвали не получали адекватного лечения и умирали из-за того, что медицинская помощь им была оказана с опозданием.





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