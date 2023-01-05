

Столтенберг: Жестокость России удивила многих, но удивляться нечему

05.01.2023 20:22





«Жестокость России в Украине многих удивила, но удивляться нечему, потому что мы видели приближение войны. Жестокость в Грозным, вторжение в Грузию, бомбардировки Алеппо и война в Украине начались не в феврале, а в 2014 году», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По словам главы НАТО, это часть схемы, по которой Москва использует военную мощь для достижения своих политических целей.



Столтенберг отметил, что Китай впервые выразил поддержку просьбе России не принимать новых членов НАТО. По словам главы Североатлантического альянса, Россия и Китай сотрудничают еще больше, и Китай не осудил вторжение России в Украину.



По словам Столтенберга, Россия расширяет связи с Ираном и импортирует оружие из Северной Кореи.



«Реальность такова, что если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина останется независимой демократической страной в Европе, мы должны поддержать Украину сейчас. Оружие — путь к миру. Первый урок — больше инвестировать в оборону. Это было посланием НАТО в течение длительного времени. Второе послание, второй урок заключается в том, что зависимость от авторитарных режимов опасна. Речь идет о нашей безопасности. Бизнес — это тоже политика. Поэтому мы не должны совершать ту же ошибку с другими авторитарными режимами, особенно с Китаем. Мы не можем стать настолько зависимыми от одного сырья, их продукции, чтобы стать уязвимыми. Мы должны помешать им экспортировать технологии, которые они, в свою очередь, используют против нас. Мы должны обеспечить контроль над нашей инфраструктурой, от портов и аэропортов до сетей 5G. Никто не говорит, что мы не должны вести бизнес с Китаем, главное — делать это так, чтобы это не наносило ущерба нашей безопасности», — заявил Йенс Столтенберг.





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