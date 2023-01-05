

Украина не будет прекращать боевые действия вслед за Россией

05.01.2023 22:01





Украина не будет прекращать боевые действия вслед за Россией, которая объявила «рождественское перемирие» на 1,5 суток, сказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.



«Первое. Украина не нападает на чужую территорию и не убивает мирных жителей, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе», — заявил он.



Аналогичную точку зрения по поводу предложенного президентом России Владимиром Путиным «рождественского перемирия» высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними», — заявил он.



Данилов подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным. «Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь причем? Где религия и где попы? Какая-то сумасшедшая страна», — добавил он.



Ранее Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января. С таким предложением выступил патриарх Кирилл, указывая на необходимость отпраздновать Рождество. По его словам, во время «перемирия» православные могли бы посетить церковные службы. В Кремле призвали Киев поступить аналогичным образом.





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