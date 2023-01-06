

Госдеп США: Русские пытаются использовать любую временную паузу в боевых действиях для повторного наступления

06.01.2023 12:58





По заявлению пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, распоряжение президента России Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня 6-7 января цинично.



«Есть одно слово, которое описывает это лучшим образом, это слово - «цинизм». Нас беспокоит, что русские попытаются использовать любую временную паузу в боевых действиях для отдыха, перестановки, перегруппировки и, в конечном итоге, повторного наступления», — сказал Прайс.



Напомним, вчера стало известно, что вчера президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести 6-7 января режим прекращения огня в Украине. Речь идет о введении режима прекращении огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





