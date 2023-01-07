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Россия отметила Рождество обстрелом Бахмута - два человека погибли, тринадцать получили ранения
07.01.2023 18:55
В городе Бахмут Донецкой области в результате обстрела российских войск два человека погибли, еще тринадцать получили ранения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 6 января войска РФ осуществили очередные артиллерийские обстрелы города Бахмут и Бахмутского района.
В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.
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