

Россия отметила Рождество обстрелом Бахмута - два человека погибли, тринадцать получили ранения

07.01.2023 18:55





В городе Бахмут Донецкой области в результате обстрела российских войск два человека погибли, еще тринадцать получили ранения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.



По данным следствия, 6 января войска РФ осуществили очередные артиллерийские обстрелы города Бахмут и Бахмутского района.



В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.



Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.





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