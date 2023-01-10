

Чавушоглу: Верим, что война закончится за столом переговоров

10.01.2023 23:05





Турция поддерживает мирный план, предложенный Владимиром Зеленским. Об этом во время визита в Южно-Африканскую Республику заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Он отметил, что турецкая дипломатия и лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган приложили большие усилия для установления диалога между Украиной и Россией.



«Конечно, наша цель - это прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше… Однако есть новые параметры и реалии. Сейчас Россия заявляет, что готова к переговорам. Зеленский выступил с предложением мирного плана из 10 пунктов. Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу», - сказал Чавушоглу.



Для справки, выступая на саммите G20 в ноябре, президент Зеленский отметил, что Украине нужен полноценный мир с Россией, а не условный «Минск-3». Он представил план мирного урегулирования из 10 пунктов, который среди прочего предусматривает освобождение пленных, полное восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск.





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