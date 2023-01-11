

Пострадавших при пожаре в Цхинвали госпитализировали в Тбилиси

11.01.2023 15:22





Троих пострадавших в результате вчерашнего пожара в частном доме в Цхинвали при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) госпитализировали в тбилисскую клинику. Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в грузинском представительстве МККК.



Как сообщило агентство «Рес», пострадали двое несовершеннолетних детей с матерью. Их с ожогами различной степени доставили в цхинвальскую больницу, а затем направили «на лечение за пределы республики», пишет агентство.



Ночью сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия нашли тело одного человека при разборе завалов. Поиски еще одного человека продолжаются.



«Тело погибшего при пожаре сильно обгорело, проводится судебно-медицинская экспертиза. В доме на момент пожара находились супруги, их двое детей и сестра мужчины», – сообщил старший дежурный югоосетинского МЧС Ацамаз Битиев.



• В октябре прошлого года в тбилисскую клинику госпитализировали двоих пострадавших в результате пожара в частном доме в Цхинвали. В результате пожара тогда погибли двое детей.





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