

Кондолиза Райс: Мы остановили российские амбиции взять Тбилиси

14.01.2023 11:41





По заявлению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, Соединенные Штаты поддерживают Украину и помогают ей, но нужно сделать больше, чтобы Украина отразила российскую агрессию. Об этом Кондолиза Райс рассказала украинской редакции «Голоса Америки».



В качестве примера Райс приводит ту необходимость, которую могли «предсказать несколько месяцев назад», в частности, что Украине понадобится противовоздушная оборона, чтобы пресечь ракетные удары по гражданским центрам Украины. Бывший госсекретарь призывает запад работать на опережение и предоставить Украине то, что ей нужно.



По словам Райс, Украина не просит прислать американские войска.



«Украинцы готовы воевать, готовы страдать, чтобы поддержать международную систему, в которой неприемлемо уничтожать вашего меньшего соседа военной силой, и именно это сейчас поставлено на карту», - заявила Райс.



Она также добавила, что «Америка чрезвычайно заинтересована в том, чтобы преподать России урок о том, что такое поведение недопустимо».



На вопрос, не считает ли она, что в 2008 году на Бухарестском саммите была допущена ошибка, когда Грузии и Украине было отказано в Плане действий по членству (ПДЧ), Райс заявила, что США выступали за предоставление ПДЧ, но НАТО работает на основе консенсуса, а его по этому вопросу не было.



«Поэтому мы сделали лучшее из того, что могли тогда сделать: сказали, что Украина и Грузия однажды станут частью НАТО», - сказала она.



По словам Райс, теперь, «благодаря храбрости украинцев, Владимир Путин добился только одного: он фактически приблизил Украину к НАТО, не как члена, а как бенефициара всего, что НАТО может предоставить, кроме войск».



Кондолиза Райс считает, что санкции против России должны были быть введены в обоих случаях, но в 2008 году начался мировой финансовый кризис и другие экономические проблемы, и это не стало возможным.



«Я не знаю, что еще мы могли бы сделать в той ситуации с Грузией. Честно говоря, я считаю, что мы остановили российские амбиции взять Тбилиси. Они явно хотели свергнуть Саакашвили. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к Грузии от имени Миши Саакашвили, который болен и находится под арестом. Я надеюсь, что там когда-нибудь поймут историческую роль и гуманитарные обстоятельства этого человека», - заявила Райс.





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